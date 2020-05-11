雲林漁民紓困首日秩序良好 先前人擠人全是假消息所致

農漁民1萬元擴大紓困補助今天開始受理申請，雲林區漁會共約有近4萬名，各辦事處連日來都有不少湧入民眾排隊申請，截至今天為止，1萬元、3萬元兩項紓困方案合計受理約1萬5千多件，在漁會積極宣導下，民眾都懂得自行分流，盡量避免擠在同一天申辦，以免浪費時間，也免於造成漁會太大壓力。

雲林區漁會總幹事林傳育表示，雲林區漁會甲類會員約近4萬人，只要符合資格並在6月底前完成申請，都能獲得紓困補貼，並沒有人數限制，請會員、漁民不要聽信有名額限制謠言，搶在這一、二天申請，浪費寶貴時間。

至於先前各地出現大排長龍搶著申辦，林傳育也說，紓困方案一推出，大家都還不了解，許多地方傳出「申請有限名額」的不實消息，才會引起農漁民恐慌，大家搶著要先辦，但這兩天經過多方宣導，大家明白期限到月底且資格符就可以，所以這次申辦，就沒像上次那樣爭先恐後。

為避免像上周申請3萬元補貼方案造成民眾大排長龍，雲林區漁會提早做好人潮分流規劃，並加派人力協助漁民申報，上午雖出現排隊人潮，但秩序大致良好。

林傳育表示，這幾天他接獲民眾抱怨「服務不佳」的投訴，但他希望民眾能體諒，並也已請員工盡量克制一下情，由於多天來大家每天都加班到晚上7、8點，相當辛苦，加上新政策上路，剛開始資訊不很完善，有時真得很難回答民眾的疑問，不過，這種情形今天1萬元上路就沒有。

今天上午起雲林口湖、台西、麥寮、三條崙及漁會本部等五個辦事處同步受理作業，投入超過60名人力，且有分派機動人員備勤，只希望好好完成漁民紓困任務，也希望漁民多加配合分流。