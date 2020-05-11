垃圾爆滿為患鄉長直播求援 環保署官員親往雲林救火
雲林縣口湖鄉垃圾轉運場堆置垃圾超過兩千噸，鄉長林哲凌以網路直播求援，獲中央具體回應，除協助去化500噸垃圾，立委蘇治芬今天邀環保署環境督察總隊長李健育等人會勘，環保署強調，中央樂於協助解決燃眉之急，但目前雲林垃圾囤積量達8萬噸，期待縣府能提出相應對策，環署近期也將邀縣府與20鄉鎮進一步研商長遠之計。
縣府也感謝環保署伸出援手，但也期盼本著區域合作、平等互惠原則， 能給予後續協助，環保局長鄭育麟表示，雲林垃圾長期仰賴外運焚化，加上掩埋空間有限，目前每日110噸委外處理，但因外縣市焚化爐老舊，焚化量下降，無法協助處理雲林全數垃圾，尤其108年中起情況更加惡化，儘管大力推動垃圾減量，但垃圾堆置壓力仍日增。
口湖鄉長林哲凌日前在網路直播垃圾爆量，面臨無法持續清運家戶垃圾的危機，引起立委蘇治芬關注，馬上請環保署協助，允諾去化五百噸紓壓，環署總隊長李健育說，應緊經費很快核發，但也需縣府配合款因應。
林哲凌說，垃圾外運焚化非公所權責，四處求援未果，迫於無奈才上網直播，他出示近年垃圾轉運清單，強調口湖垃圾去化量逐年減半，從前年處理4200噸驟降至今年400噸，使垃圾場囤積壓力爆增，感謝中央適時援手。
蘇治芬驚訝口湖垃圾堆置量達兩千噸，她請環保署介入協助，但縣府也應要有相應策略，並訂出減量目標，她也希望環署就目前全國24座焚化爐進行總檢討，要以家戶垃圾優先處理，同時也希望口湖把現有轉運場朝環保處理中心規劃，方為長遠之策。
李健育表示，口湖救急措施將在短期內協助縣府調度，目標希望在一年內將口湖垃圾清運乾淨，未來口湖鄉規劃的資源回收分類等設施，中央會全力協助。
鄭育麟表示，除仰賴外縣市，縣府也積極提高垃圾的自主處理能力，除進行打包作業，也將推動垃圾資源化循環示範設施（精進型MT）將於7月啟動，屆時可望每日處理150噸垃圾，減少堆置壓力。縣長張麗善上任已處理將近7萬5000噸垃圾，盡力設法解決垃圾問題，但限於焚化爐政策的改變，雲林仍無焚化爐，因此後續仍待中央調度外運數量協助。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言