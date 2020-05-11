垃圾爆滿為患鄉長直播求援 環保署官員親往雲林救火

雲林縣口湖鄉垃圾轉運場堆置垃圾超過兩千噸，鄉長林哲凌以網路直播求援，獲中央具體回應，除協助去化500噸垃圾，立委蘇治芬今天邀環保署環境督察總隊長李健育等人會勘，環保署強調，中央樂於協助解決燃眉之急，但目前雲林垃圾囤積量達8萬噸，期待縣府能提出相應對策，環署近期也將邀縣府與20鄉鎮進一步研商長遠之計。

縣府也感謝環保署伸出援手，但也期盼本著區域合作、平等互惠原則， 能給予後續協助，環保局長鄭育麟表示，雲林垃圾長期仰賴外運焚化，加上掩埋空間有限，目前每日110噸委外處理，但因外縣市焚化爐老舊，焚化量下降，無法協助處理雲林全數垃圾，尤其108年中起情況更加惡化，儘管大力推動垃圾減量，但垃圾堆置壓力仍日增。

口湖鄉長林哲凌日前在網路直播垃圾爆量，面臨無法持續清運家戶垃圾的危機，引起立委蘇治芬關注，馬上請環保署協助，允諾去化五百噸紓壓，環署總隊長李健育說，應緊經費很快核發，但也需縣府配合款因應。

林哲凌說，垃圾外運焚化非公所權責，四處求援未果，迫於無奈才上網直播，他出示近年垃圾轉運清單，強調口湖垃圾去化量逐年減半，從前年處理4200噸驟降至今年400噸，使垃圾場囤積壓力爆增，感謝中央適時援手。

蘇治芬驚訝口湖垃圾堆置量達兩千噸，她請環保署介入協助，但縣府也應要有相應策略，並訂出減量目標，她也希望環署就目前全國24座焚化爐進行總檢討，要以家戶垃圾優先處理，同時也希望口湖把現有轉運場朝環保處理中心規劃，方為長遠之策。

李健育表示，口湖救急措施將在短期內協助縣府調度，目標希望在一年內將口湖垃圾清運乾淨，未來口湖鄉規劃的資源回收分類等設施，中央會全力協助。