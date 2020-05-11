安心上工計畫 嘉義縣上工人數達4成

嘉義縣政府爭取勞動部補助的「安心即時上工計畫」提供受疫情影響導致收入減少或失業的勞工就業機會，已釋出縣府各局處及鄉鎮市公所等所屬機關共726個職缺，自4月13日開放職缺至今已有314人完成面試並開始上班，但部分公所釋出名額還剩很多，社會局表示，恐與上工地點偏遠有關。

嘉義縣社會局表示，本次計畫中的主要工作內容多為行政工作、清潔或量體溫等，求職人員經面試、確定上班時間後即可上工，部分鄉鎮市公所、學校釋出的職缺因地區較偏遠，如義竹、阿里山、大埔等，或是上班時間在晚上，民眾求職意願小，已請各單位協助宣傳，鼓勵當地符合資格者報名。

社會局表示，安心即時上工計畫剛開始因審查資格太嚴格，讓符合資格人數約只有5成，4月27日鬆綁放寬，只要在1年內有投勞保紀錄、不限投保薪資，有需求就可申請上工，讓嘉義縣地區的符合資格人數提高至8成，截至本月8日上工人數已達4成多。

社會局表示，已請各單位接獲名單，盡速安排面試，以有效協助民眾，安心即時上工每小時按基本工資158元核給工作津貼，每月最高工作80小時，每月最多核發1萬2640元，最長補助6個月，民眾可帶身份證、印章至嘉義縣社會局及轄區公立就服機構報名。