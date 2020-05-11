急難紓困申請 黃偉哲：台南已審通過千萬元

台南市長黃偉哲今天下午接受媒體聯訪時表示，台南市政府到今天中午為止收到1萬1000多件急難紓困金申請；員工加班審查，已通過新台幣1007萬元，盼讓有困難的民眾早日拿到。

黃偉哲下午前往安平區公所慰勞辦理紓困金業務的工作人員，並逐一親手贈送一杯綠豆湯。他說，這幾天各區公區同仁跨課室支援，週六、日加班，每人平均要審100多件。同仁們盡力審查，就為了讓有困難、且證明文件齊全的民眾能早點拿到紓困金，因此特別來慰問大家的辛勞。

黃偉哲表示，台南市政府到今天中午為止共收到1萬1700多件申請案，檢具資料齊全的優先通過，已通過了1007萬紓困金的發放。基本上還是台南市政府自己來審，但有一些財稅資料還需要送到財稅機關查核的，進度會比較慢。

在場媒體詢問有關台南市的酒店、舞廳等行業是否在最近有解封的可能。黃偉哲表示，雖然有業者爭取解封，希望讓員工維持生計；但最近在韓國傳出有夜店群聚感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）案例，也讓台灣從中央到地方仍不敢掉以輕心。

黃偉哲指出，台灣在今天已是連續29天本土零確診狀況，現在全民都有壓力，誰在這個時候成為防疫破口，就會成為全民公敵。依據中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中所講的標準，酒店與舞廳需達到勤洗手、戴口罩、保持社交距離的條件才能解封。

他說，但要如何戴口罩喝酒、保持社交距離還能跳舞，讓人百思不得其解，可能會近日找業者溝通，看業者有沒有提出符合條件的營運模式，必要時再安排視察一下。台南市還會要求業者做到顧客實名制、簽下若未遵守條件須面臨何種處置的切結書。至於近日有沒有可能解封，就要看業者是否能達成要求。