錯過再等195年！「日環食」奇觀來「嘉」看

夏至6月21日下午將迎來百年難得一見的日環食天文奇觀，嘉義縣教育處表示，屆時嘉義縣全境皆可看見，歡迎民眾到嘉義縣水上鄉北回歸線太陽館一同見證有「上帝的戒指」日環食天文景觀，錯過要再等195年。

教育處長陳添丁表示，日環食將發生於6月21日下午2點49分至下午5點26分，環食帶範圍幾乎涵蓋嘉義縣18鄉鎮（斗六以南、新營以北），而太陽館位於北回歸線23.5度，四周天際線低平且完整，是全台最佳觀測點。

陳添丁表示，當天將安排嘉義縣34所高中、國中及國小進行校園連線直播觀日，另有高跟鞋教堂、故宮南院、觸口愛情大草原以及樹木銀行等共計40個單位一起加入，透過直播讓參與者了解嘉義縣各級學校推展天文科學教育現況與地理、人文等，並預計將結合網紅及專家學者等製播相關轉播節目。