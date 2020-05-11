亂丟垃圾勸導無效 六輕不惜祭出違規廠商禁止進廠

雲林縣麥寮鄉4、5年前曾被環保媽媽評為全國髒亂之鄉，近年來麥寮鄉公所結合六輕大力改善，好不容易剔除髒亂汙名，去年更獲環保署「營造友善城鄉環境」的肯定，不料最近發現六輕週邊防風林垃圾充斥，因勸導無效，六輕將展開錄影蒐證依法告發最高可罰6千元，甚至不惜祭出違規包商禁止進廠施工一個月，期杜絕亂丟垃圾。

為洗刷全國最髒亂之鄉的惡名，麥寮鄉公所每年結合六輕，一村接一村不停大掃除，鄉長蔡長昆為守住得來不易的「清名」，有空就親自下鄉巡視，哪裡髒就清哪裡，去年終獲環保署評為「營造友善城鄉環境」，深受肯定。

六輕員工和包商超過3萬人，垃圾產量相當大，六輕麥寮管理部為維護環坑，每天廣播加強宣導垃圾分類，各廠區大門及停車場也設置垃圾分類集中站，方便清運，降低對環境衛生衝擊。

日前，麥寮鄉長蔡長昆會同六輕麥寮管理部副總經理陳文仰巡視六輕週邊防風林，發現靠近公路的林區滿是垃圾，尤其維士比、保力達空瓶更是多到嚇人，立刻動員數十位清潔人員進行清理，除了瓶罐，亂丟口罩更嚴重。

陳文仰兩天來一大清早親率六輕主管，在聯外道路醒目地方，高舉手板規勸往來駕駛勿再亂丟垃圾，他說，垃圾多半是路過車輛隨手拋丟的，依「廢棄物清理法」亂丟垃圾裁罰1200至6000元，防疫期間亂丟口罩加重罰鍰3600到6000元。