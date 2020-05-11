雲林學子好優秀 奪台大醫繁星榜單前2名
大學學測繁星推薦放榜，雲林各校都傳出好消息，雲林斗六高中吳旭蓮與虎尾高中陳婉茹錄取台灣大學醫學系，榮獲榜首及榜眼的好成績，縣長張麗善今天接見陳婉茹並表達祝賀，鼓勵學生繼續向上。
陳婉茹就讀虎尾高中資優班，父親是牙醫、母親是家管，一家人三代同堂，銀行行員退休的阿公小時侯會教她數學、帶她到書局，也因為阿公一直支持和鼓勵她，為了不辜負阿公期望，所以婉茹在學習上更主動認真。
她說，自己在學測前念書疲憊的時候，數學講義裡阿公的白頭髮，讓她回憶起阿公小時陪她算數學的情景，那份感動成為她堅持下去的動力，也因為阿公阿嬤身體逐漸老邁，希望自己選擇醫學系未來，可以為他們的健康盡一份心力。
虎尾高中校長薛東埠說，婉茹在學期間表現優秀，不僅擔任青年社社長、主編校刊辦理文藝活動，也曾參與高中資優論壇獲得第二名，除此以外，也因為喜愛生物，和當志工時想回饋社會的心立志就讀醫學系。
張麗善表示，很開心縣內學生能有如此優異表現，深感驕傲，她想跟婉茹還有大學新鮮人分享，只要「有心，路不遠！」，期待能陸續聽到同學們的佳績。
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