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柯文哲稱研究中央指引 沒想出酒店舞廳如何復業

中央社 / 台北11日電

台北市長柯文哲今天說，北市府內部依照中央訂定的指引研究了2天，還沒想到如何讓酒店與舞廳在這樣的條件下復業，強調會持續研議，台灣也要找一個與武漢肺炎共存的生活模式。

他表示，「再鬧下去，中央最後還是要出面解決的」。

嘉義市長黃敏惠則說，中央要求地方做什麼，都非常配合，特別是防疫工作，對於酒店、舞廳復業，則與柯文哲持同樣態度，中央若公布能遵循的原則，就可以。

柯文哲、黃敏惠下午出席「2020嘉義市日環食系列活動」記者會，會後接受媒體聯訪時，做上述表示。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，各縣市評估符合防疫及安全條件，酒店、舞廳可開放營業，不過，柯文哲認為，中央將酒店與舞廳復業的決定權丟給地方是典型的不負責任。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則說，中央雖已訂出規範，但實際開放與否當然得看地方執行狀況而定，因地方才了解實際執行狀況，而他與副指揮官陳宗彥也不可能天天跑酒店稽查。

對此，柯文哲今天說，一切都是口水戰，質疑中央下令酒店、舞廳關閉時也沒有到場稽查。

他說，如何讓酒店、舞廳符合標準而復業，台北市政府內部認真研究「防疫新生活運動」指引，「實名制沒問題，戴口罩就有點困難，戴口罩怎麼喝酒？」表示目前已研究2天，還沒理出頭緒。

柯文哲表示，已連續29天無本土病例，「其實我們現在都不用戴口罩了」，但因國外2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情尚未趨緩，邊境管制相對重要。

他認為，台灣不可能永遠鎖國，應要想一個如何與武漢肺炎共存的生活模式。

另外，6月6日將舉行高雄市長韓國瑜罷免案投票，民眾黨立委蔡壁如曾表示若罷韓成功，補選民眾黨將不會缺席，有媒體詢問柯文哲看法。

柯文哲表示，韓國瑜的罷免由高雄市民決定，他沒意見，至於會不會成功，柯文哲說，「不知道、不想知道、也不用知道」。

柯文哲 酒店 韓國瑜

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