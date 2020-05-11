從速從簡從寬 斗南公所發出18萬紓困金

中央祭出的急難紓困方案，5月6日起擴大補助，放寬申辦對象及審核標準，而斗南鎮公所自4月20日起依據行政院急難紓困實施方案延續受理民眾申辦，至5月8日上周五止已收到約180份申請案件，公所人員周六周日加班趕審這些文件，今天即核定8位鎮民可領取1至3萬元的紓困金，解決燃眉之急。

斗南鎮長沈暉勛表示，公所人員依民眾申請的日期及存摺等佐證相關資料完整性，採「先審過、先發放」為原則，運用雲林縣府於5月8日撥給公所的第一波急難紓困金15萬元，加上公所第一季急難救助金3萬元，一共18萬元紓困金發給8位鎮民。

斗南鎮公所社會課長盧瓊枝指出，民眾申請的紓困金至少核發1萬元，至多上限為3萬元，申辦資格以家戶計，公所人員會依申辦者的家庭情況做財務調查及評估，認定發放標準。舉例現年39歲的單親媽媽沈小姐，因是家庭主要家計者，紓困金從2萬元起算，加上她獨立撫養2個孩子，1個孩子即再加5千元，公所核定沈小姐可領3萬元紓困金。