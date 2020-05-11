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日環食下月登場 錯過再等195年

中央社 / 台北11日電

今年6月21日（夏至），全台將陸續出現日食，特別是中南部可看到壯觀罕見的日環食。台北市天文館表示，若錯過，就要再等195年，下一次要到2215年6月28日才能看到。

天文館指出，台灣前一次日環食是2012年的5月21日，當時為日出帶食，觀測時間較不理想，這次日環食從非洲內陸至西太平洋，整個亞洲幾乎都在可見食的範圍，下一次發生環食帶大範圍覆蓋台灣的日環食，就要等到2215年。

天文館表示，6月21日下午2時44分起，從金門到台東，全台各地將陸續出現日食，其中金門、澎湖、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮與台東部分地區更可看見壯觀罕見的日環食，其他地區則可見食分甚大的日偏食。

不過，各地出現時間與食分略有不同，以台北市為例，日食發生時間為下午2時49分至5時24分，下午4時13分可見太陽被遮蔽達91.7%的日偏食。

嘉義市為此特別舉辦「主場在嘉義，金環閃諸羅」日環食系列活動，市長黃敏惠更專程北上，與台北市長柯文哲在台北市天文館揭開活動序幕。

黃敏惠表示，嘉義市天文協會與台北市天文館長期合作，尤其台北市天文館有最好的設備與最好的人才，嘉義市有最好的觀星點，在北回歸線上，對於日環食重要盛事，一定要共襄盛舉。

台北市天文館在6月21日當天有日食觀測與教育活動，包括大廳投影解說、現場觀測，甚至與中華郵政合作發行日食紀念郵票，日食當天在天文館成立臨時郵局，民眾可現場購買並加蓋紀念郵戳。

天文館指出，若民眾當天無法前往，可到天文館網站觀賞線上直播，今年4月至10月也有日食主題特展，5月9日、17日、31日及6月7日有大眾日食講座。

天文館資料顯示，日食每年最多發生5次，最少有2次，每百年平均發生236.7；同一地區平均每3年可見一次日偏食，每300多年僅可見一次日全食。

前一次台灣可見的日食，是2019年12月26日的日偏食，下一次日偏食將於2023年4月20日登場，台灣僅能見到食分約0.15的日偏食。

天文館 日食 北市

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