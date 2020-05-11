工程師轉行挖「綠金」 台南將軍蘆筍成功銷日

選擇更多時間陪家人，台南將軍區青農黃文鵬4年多前，放棄南科科技業優渥薪水，參加台南市青農聯誼會及將軍區農會產銷班，去年將栽種溫室蘆筍成功外銷日本，在農業闖出一片天。

46歲黃文鵬在科技業9年，在公司已當上幹部，是外人眼中羨慕的科技新貴。但工作壓力大，休假也常得待命，生活品質受衝擊，為照顧家中長輩及多點時間陪小孩，決定轉行投入農業。

近年來極端氣候越來越明顯，黃文鵬認為，唯有搭建強固型設施，才可預防極端氣候對農業帶來損失，決定從農後，積極朝設施生產研究，參加許多設施栽培管理課程，並向台南區農業改良場及將軍區農會請教，了解設施栽培管理技術、用藥方法，最後選擇溫室種植經濟價值較高的蘆筍。

黃文鵬民國107年在將軍區農會輔導下，與另2位在地青農楊詠仁、黃昭穎組隊，獲選為第4屆百大青農(團隊組)，園區申請產銷履歷驗證，品質及口碑吸引貿易商主動接洽，去年成功將將軍農會「紅將軍」蘆筍空運到日本，出貨逾1千公斤，開拓更廣商機。

農糧署南區分署說，黃文鵬目前栽種約6分地，太太原是護士，為幫助另一半辭職，全家一同投入蘆筍生產，採收後蘆筍會因氣溫越高熱老化越快，須天未亮氣溫較低就開始採收，十分辛苦。