每次換水要13噸 台南水道博物館戲水池先喊卡

台南市山上花園水道博物館最受歡迎的親子戲水池，因用水量大台南又開始缺水，下午宣布明天起暫停開放，直到用水不再吃緊。

水道博物館花園區的「八田水池」每逢假日人滿為患，為維護戲水品質館方每周二休園時間清潔水池，周三置換新水，因水池容量達13噸，相當6500瓶兩公升大瓶礦泉水耗水量驚人，最近南部降雨不足，水情告急，包括河樂廣場及奇美博物館都已經暫時關閉戲水池及噴泉，為配合節水抗旱，八田水池12日起暫停開放。

館方表示，根據水公司資料，曾文水庫僅剩9.4%的蓄水率，仁義潭、南化及阿公店水庫的蓄水率，分別跌到17.2%、14.1%及7.9%。其中台南及高雄水情已亮黃燈，台南地區已經由5月7日開始夜間減壓供水，市長黃偉哲並呼籲民眾防疫時要同步抗旱，請市民一同節水共體時艱，為配合市府政策決定關閉戲水池。

館方指出，戲水池暫時關閉，但園區還有廣闊的密林區及沙坑，仍是親子同遊最適合的場所，加上最近天氣晴朗，博物館區的日式建築，工業風的設備，更是攝影取景的好去處，民眾可以多多利用，只要等到水情穩定，就會立即開放戲水池。請密切注意相關訊息