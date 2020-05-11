影／翻開50年泛黃通訊錄 「阿霞，還記得我嗎?」

67歲男子黃俊雄初中2年級時搬去日本定居，從此與幼時的同學們失聯，退休後想起在嘉義市崇文國小那段純樸真摯的情誼，拿著陳舊的通訊錄，開始返台尋找同學，卻都未果，在嘉義市東區戶政事務所協助下，終於找到同班女同學翁素霞，相隔半世紀相見，黃男感動地說「好像撿到寶！」

黃俊雄與翁素霞今天在東區戶政事務所相見，兩人都笑說「50多年了，都認不出來對方」，翁女也送給黃男全班當年的合照當紀念品，翁說，昨天翻找照片時，想起有些同學已過世，也揭開塵封的記憶，哭了好幾天，因此能再見到黃男，覺得「感動又不可思議」。

黃俊雄嘉義市出生，父親是台灣人，母親是日本人，他從商業公司退休後，思鄉情緒強烈，今年2月搬回嘉義市，想起崇文國小那段情誼，他決定用「五十二學年度四年丙班」的通訊錄，一個個將同學找回來，但不是早已搬家，就是已離開人世。

黃俊雄說，當時看到通訊錄有留全班的聯絡人，就是翁素霞，想起她國小時很活潑，透過她一定能找到全班，但來到通訊錄上的地址，卻發現矮房早已變成大廈，保全一度不讓他進去，透過鄰居協助，保全才翻出管理名冊，卻發現沒有翁的名字。

黃俊雄向友人打聽翁女可能搬到某建設公司興建的社區，但該建設公司有無數建案，翁仍一一到每個社區尋人，但都未果，只好尋求東區戶政事務所協助，戶政人員透過黃提供的通訊錄比對，致電給翁，未料她留的是友人電話，對方還說「我怎麼知道你不是詐騙集團？」便掛上電話。

翁素霞說，友人當時跟她說「怎麼有日本回來的同學找你？」她一聽便想起是黃俊雄，隔天馬上到戶政事務所，兩人才聯繫上，還記得小時候，印象中黃男很乖巧，成績很不錯，反而是女生比較調皮，其實同學彼此都有在聯繫，大家都很想念他。