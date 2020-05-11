1萬元紓困金申請 前學甲鎮長幫孫子領資料

農漁民紓困1萬元今受理申請，南縣區漁會學甲辦事處上午湧入不少漁民，截止中午前已有100多人，因漁民年紀普遍偏高，不乏不識字者，填資料有困難，許多人都是領完申請書後帶回家，由子女代為申請，前學甲鎮長李莊秀芬也在隊伍中。

學甲辦事處說，今加碼開放申請1萬元補助，屬107年度個人綜合所得總額未達50萬元，日前已申請3萬元補助者，不能重複領1萬元生活補貼。申請書除有申請人資料填寫欄，也得勾選從事漁業養殖種類的欄位。

此外，還得將申請人存簿封面影本浮貼勾選撥款方式等，雖然不算繁雜，但對一些長輩填寫過程的確有些吃力，漁會人員也適時從中協助。

淡出政壇多年前學甲鎮長李莊秀芬，中午也出現在隊伍中，表示是來幫孫子領取資料，辦事處人員提醒，其本身資格可能也符合，讓她欣喜不已，表示要回家研究看看。