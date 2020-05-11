台南水情吃緊 水道博物館戲水池將暫關閉

艾美獎最佳編劇得主楊維榕遠從美國至雲林取景，以「虎尾」為片名拍攝電影，內容從1950年代純樸的台灣鄉村，到如今繁華的紐約都會區，橫跨近70年的人生故事，道出台美兩地的時代更迭，電影近期在知名串流影片平台Netflix上架，讓國際再度看見台灣。

2020-05-10 23:27