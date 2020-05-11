台南水情吃緊 水道博物館戲水池將暫關閉
台南地區水情吃緊，繼奇美博物館噴水池、河樂廣場戲水池暫時關閉後，台南市文化局今天宣布，山上花園水道博物館的八田水池也將從明天起暫停開放，待水情穩定再評估開放時間。
台南市政府文化局表示，位於山上花園水道博物館的八田水池廣受小朋友喜愛，每逢假日總是吸引不少戲水人潮。為維護戲水品質，館方利用每週二休園時間清潔水池，週三置換新水。但因水池容量高達13噸，耗水量驚人，最近南部水情告急，因此，決定自明天起暫停開放。
台南市文化局指出，台南地區已從7日開始實施夜間減壓供水措施，各主要水庫蓄水率偏低，希望市民體諒。山上花園水道博物館還有廣闊的密林區及沙坑，仍是親子同遊好去處，戲水池在水情穩定後就會評估開放時間。
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