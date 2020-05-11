口湖垃圾爆量成山 雲縣府：已進場協助轉運

雲林縣口湖垃圾場有爆量問題，鄉長林哲凌日前在網路直播提及，面臨停止收運危機；雲林縣府環保局指出，縣府已協助去化3千公噸垃圾，目前也進場協助口湖轉運垃圾，今天也將爭取中央補助500公噸垃圾去化專案。

林哲凌說，去年5到7月轉運量每月都有2、300噸，直到8月到隔年3月驟降到10至70餘噸，其中還有4個月掛零都沒有轉運，使垃圾場囤積達約2千噸，以口湖每月產出約300噸垃圾來算，恐難再撐1個月將被迫停止收運家戶垃圾。

雲林縣環保局長鄭育麟表示，雲林垃圾問題從2014年開始發生累積，從4700公噸累積至今達8萬餘公噸，主要是各縣市焚化爐因老舊，可受理焚化量下降，影響垃圾處理，導致垃圾逐年累積，是歷任縣長困擾的問題，即使縣府大力推動資源回收、廚餘製肥與減量垃圾，仍面臨垃圾堆置問題。

他說，張麗善縣長上任以來，任內垃圾堆置量約2萬8934公噸，但1年多期間垃圾委外處理已有7萬2916公噸，並執行垃圾打包計畫，包括斗六、虎尾與西螺共4萬2214公噸，減少垃圾的體積及發出臭味的問題。

鄭育麟指出，即使面臨困難，縣府一直有委外處理，從前年到今年焚化約8500公噸，目前其他鄉鎮垃圾堆積量超過口湖鄉，縣府處理垃圾一視同仁，並將依序協助處理，也懇請鄉鎮公所落實垃圾分類減量，減少堆置共體時艱。