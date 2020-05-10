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人回來了！疫情退 熱浪逼出玉井芒果冰商機
全台今飆高溫，中央氣象局今中午觀測資料顯示，全台10處高溫有3處在台南市，都集中在山區。而疫情穩定，遊客安心出遊，也「逼」出買氣；玉井老街各冰店人潮大爆滿，業者開心說，人終於回來了！
氣象局中午資料，台南南化北寮37.8度，全台僅次於南投服務區、高雄月眉，居全台第三，玉井區37.3度排第六、楠西區曾文36.6度排第九。地方表示，包括北寮、玉井、曾文三處觀測站，行政區域，分別在南化、玉井、楠西，四周為盆地地形，熱空氣聚集散熱不易，又熱又悶，今天這樣的高溫，真的熱到讓人受不了。
連日來疫情穩定，加上酷熱，不少人想來碗誘人愛文芒果冰消暑；也為台南山區帶來冰品商機；著名玉井芒果冰上市，今一早台84線公路往玉井路口就出現陣陣車流。
而往玉井老街各冰品店，生意更是強強滾，一整天排隊人潮還滿到馬路上；傍晚5點多，還有一波波遊客湧入，商家樂忙翻天，也忙提醒遊客，要保持適當社交距離。
當地有間冰舖老闆簡子宇說，走在柏油路上，彷彿都有股熱氣不斷冒出，一早開門後，客人幾乎都沒斷過，人潮比平常假日多1倍以上，也是今年生意最好一次。看到外地遊客回流，就算一整天沒空吃飯，還是很開心。
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