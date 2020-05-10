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赤崁樓旁挖出台南最大遺跡 學者籲寧要古蹟不要停車場

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市赤崁樓前方目前正進行考古挖掘。記者修瑞瑩／攝影
台南市赤崁樓前方目前正進行考古挖掘。記者修瑞瑩／攝影

台南市目前正進行赤崁文化園區新建工程，過程中發現大面積的考古遺跡，可說是台南近年發現最大面積的舊聚落文理，文化資產管理處表示，13日將邀請委員現勘，進一步討論未來的處理方向。

由於該處遺跡被市府規畫為地下停車場與博物館，依照原來的設計將全面開挖，台南市文化資產保護協會呼籲，「寧可要地上的遺跡不要地下停車場」，成大考古所所長、也是國內考古界大老劉益昌也表示「停車場是可替代的，但文化資產卻是無可取代的」，台南即將建城400周年，不希望古蹟都被開發剷除。

赤崁文化園區新建工程上周四因為多位民代關切施工進度入內了解，大面積的考古現場首度曝光，新建工程在前年底動工後，沒多久就挖到地下層的古蹟而停工，目前除了北側成功國小校舍地下室開挖，在赤崁樓東側、成功國小操場以南，原本是赤崁停車場的用地上，挖出大面積的遺跡。

文化局表示，該片遺址面積大約50X80公尺，地面上可以看到清代與日治時期搭建上去的建物地基，除了一棟棟相鄰的民宅、民宅內的瓦甕，還可以看到清代特殊的紅磚砌牆，現場並有完整的水溝設施，研判可能是日治時期衛戍病院的結構。這部分將在本月13日邀請古蹟審議委員現勘。

此外，在北側成功國小校舍部分，文化局表示，有挖出成功國小前身日本公學校的地基，還有一口清代的古井，磚砌相當特別，另有史前灰坑，由於是施工範圍內，經過委員審議，將全面清出，另做保存。

文資協會理事長曾國棟表示，根據文獻的記載，赤崁樓的東側原本就是文資重要敏感區，包括荷治時期的普羅民遮城、清代台灣縣署與周邊附屬機關等，「當初根本不應該開挖新建工程」，如今果然挖出大片遺跡造成工程延宕，但開發與古蹟的保存不必然是相違背的，可以變更相關設計，讓兩者共存，不應該急著將工程完工。

劉益昌也表示，文化局雖然有找委員現勘，但不能「都找聽話的委員」，像自己的意見多，就從未被邀請發表意見，如今既然挖到遺跡，就應該依文資法規定停工變更設計。

台南市赤崁樓東側考古挖掘出大面積的清代與日治時期民居遺跡。記者修瑞瑩／攝影
台南市赤崁樓東側考古挖掘出大面積的清代與日治時期民居遺跡。記者修瑞瑩／攝影
台南市赤崁樓東側考古挖掘出大面積的清代與日治時期民居遺跡，圖為民居內的瓦甕。記者修瑞瑩／攝影
台南市赤崁樓東側考古挖掘出大面積的清代與日治時期民居遺跡，圖為民居內的瓦甕。記者修瑞瑩／攝影
台南市赤崁樓東側考古挖掘出大面積的清代與日治時期民居遺跡。記者修瑞瑩／攝影
台南市赤崁樓東側考古挖掘出大面積的清代與日治時期民居遺跡。記者修瑞瑩／攝影
台南市赤崁樓東側考古挖掘出大面積的清代與日治時期民居遺跡。記者修瑞瑩／攝影
台南市赤崁樓東側考古挖掘出大面積的清代與日治時期民居遺跡。記者修瑞瑩／攝影
台南赤崁園區成功國小校舍下方挖出清代的古井，紅磚堆砌的樣式相當特別。圖／台南考古中心提供
台南赤崁園區成功國小校舍下方挖出清代的古井，紅磚堆砌的樣式相當特別。圖／台南考古中心提供
台南赤崁園區成功國小校舍下方挖出史前的灰坑，內有貝塚等史前古物。圖／台南考古中心提供
台南赤崁園區成功國小校舍下方挖出史前的灰坑，內有貝塚等史前古物。圖／台南考古中心提供
台南市赤崁樓東側考古挖掘出大面積的清代與日治時期民居遺跡。記者修瑞瑩／攝影
台南市赤崁樓東側考古挖掘出大面積的清代與日治時期民居遺跡。記者修瑞瑩／攝影
台南市赤崁樓東側考古挖掘出大面積的清代與日治時期民居遺跡。記者修瑞瑩／攝影
台南市赤崁樓東側考古挖掘出大面積的清代與日治時期民居遺跡。記者修瑞瑩／攝影

考古 停車場 古蹟

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