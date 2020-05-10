酒店舞廳是否復業 黃偉哲：機會暫不大

中央流行疫情指揮中心日前宣布，各縣市評估符防疫及安全條件，酒店、舞廳可開放營業。台南市長黃偉哲今天表示，酒店和舞廳目前能符合安全條件的機會不大，除非還有其他轉機。

黃偉哲上午出席在成功大學舉辦的「成大沙崙智慧產業創新聯盟」成立大會，會前接受媒體聯訪時被問到有關台南市的酒店、舞廳是否可能恢復營業。

黃偉哲表示，隨著新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的慢慢趨緩，許多酒店、舞廳的業者及從業人員會向各地方政府要求復業。因中央已規定了解封的幾個要件，在盤點了這些要件後，看起來酒店和舞廳能夠符合的機會不大。

黃偉哲表示，根據中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的講法，到公共場合盡量要戴口罩、勤洗手和維持社交距離，不能維持社交距離的話至少要戴口罩。舞廳的顧客除非是跳廣場舞或土風舞，否則不太可能維持社交距離；而在酒店喝酒吃東西，又不能戴上口罩。

他說，如果酒店和舞廳不能遵守這兩項規定的話，那自然就在疫情期間是很難開放的。到目前為止，六都好像都沒有開放的空間，除非還有其他的轉機。