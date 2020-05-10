成大引領沙崙智慧產業創新聯盟今成立

由成大主導的「沙崙智慧產業創新聯盟」今天在成大未來館舉辦成立儀式，邀請眾多產業共襄盛舉，未來將在智慧醫療、循環經濟、未來運輸、減碳綠能等4大領域，引領更多創新科技進入沙崙園區。

今天包括行政院副院長陳其邁、台南市長黃偉哲等人都到場。現場有來自台灣、日本、美國、加拿大等24家企業40多位高階代表。

位在台南歸仁沙崙的智慧科學城目前正在籌設當中，成大表示，將結合產、學及中央與地方政府，打造推動平台，吸引國內外尚未具體成熟，但對未來具影響力的技術進駐沙崙。

成大校長蘇慧貞表示，在世界經濟、社會、環境都面臨挑戰的今天，成大希望與中央、地方政府以及民間企業，甚至是國際社群站在一起協作，主動規劃，展開行動，擴大投資機會，以刺激經濟，創造就業機會，從南台灣出發，加速國家規模的綠色轉型計畫，特別是在智慧醫療、循環經濟、未來運輸、減碳綠能4大議題。

陳其邁指出，108年行政院決定推動「國際AI研發創新聚落」，落腳在林口、沙崙，形成「北林口、南沙崙」兩個國際AI研發創新聚落，因此未來沙崙科學城的營運招商將引進國際加速器並提供創業空間，聚焦智慧科技、AI、IOT等新創團隊進駐，打造南部國際新創聚落，引進國際大廠、A Plus計畫業者及國內新創、智慧服務業者進駐設立研發中心，也期待「成大沙崙智慧產業創新聯盟」的業者均可一同共襄盛舉。

陳其邁進一步指出，未來將創建新創實驗場域，導入科學城區內各項設施資源，提供5G、資訊環境設備、數據中心等基礎佈建，促進新創與中小企業策略合作。此外，還要從在地到國際，推動新創交流及商機媒合，促成新創國際輸出，開創友善環境以帶領中小企業新創轉型。