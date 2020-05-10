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雲林工經研究社歡慶母親節 贊助家扶媽媽25萬超商採買

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
現場還有舉行啃西瓜親子大賽，場面相當熱鬧。記者李京昇／攝影
現場還有舉行啃西瓜親子大賽，場面相當熱鬧。記者李京昇／攝影

今天是母親節，雲林縣工商經營研究社贊助25萬元，讓家扶中心媽媽們每戶1300元購物金到超商採買，更舉行西瓜大賽促進親子情誼，最後還加贈4百元的母親節蛋糕，讓雲林家扶140戶親子開心過節。

工商經營研究社長邱玲玲說，今年母親節採買特將家扶家庭分區在三個超商進行，避免人群聚集並提舒適悠閒的購物環境，社友們更陪伴家扶媽媽們參與趣味西瓜競賽、採購物品。

雲林家扶59歲秀娟阿嬤喪子後，肩負2位國中孫子生計，還有罹癌丈夫治療照顧，阿嬤表示，吃西瓜喝西瓜汁沁涼又消暑，加上採購真的很感恩，除了買些零食給孫子，更想買雞精讓丈夫多補充營養。

還有55歲淑芬阿嬤扶養兩名孫女，由孫女親手餵食西瓜，每一口都是甜蜜的滋味，再搭配西瓜牛奶營養滿分，開心可以參加母親節採購活動，購買生活用品減輕負擔，又有母親節蛋糕謝謝大家。

當雲林家扶主委陳燦勳哨聲響起，雲林工商經營研究社友們及家扶親子賣力吃西瓜競賽，還有用西瓜皮製作天然保濕面膜替媽媽消暑氣，頓時無比欣喜歡樂，還有家扶兒們調製西瓜鳳梨牛奶，更是讓媽媽清爽透徹全身。

更有鵝媽媽鵝童樂園捐贈茶樹精油消毒清潔液，防疫送母親健康。

嘉義市國際工商經營研究社輔導長蔡長晃表示，也因新冠肺炎影響，參加採買活動的每戶家庭，還可拿到鵝媽媽鵝童樂園贈每位媽媽茶樹精油消毒清潔液，讓媽媽們能夠歡喜購物與家人分享喜悅。

雲林縣工商經營研究社贊助25萬元，讓家扶中心媽媽們每戶1300元購物金到超商採買。記者李京昇／攝影
雲林縣工商經營研究社贊助25萬元，讓家扶中心媽媽們每戶1300元購物金到超商採買。記者李京昇／攝影

母親節 親子

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