聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林工經研究社歡慶母親節 贊助家扶媽媽25萬超商採買
今天是母親節，雲林縣工商經營研究社贊助25萬元，讓家扶中心媽媽們每戶1300元購物金到超商採買，更舉行西瓜大賽促進親子情誼，最後還加贈4百元的母親節蛋糕，讓雲林家扶140戶親子開心過節。
工商經營研究社長邱玲玲說，今年母親節採買特將家扶家庭分區在三個超商進行，避免人群聚集並提舒適悠閒的購物環境，社友們更陪伴家扶媽媽們參與趣味西瓜競賽、採購物品。
雲林家扶59歲秀娟阿嬤喪子後，肩負2位國中孫子生計，還有罹癌丈夫治療照顧，阿嬤表示，吃西瓜喝西瓜汁沁涼又消暑，加上採購真的很感恩，除了買些零食給孫子，更想買雞精讓丈夫多補充營養。
還有55歲淑芬阿嬤扶養兩名孫女，由孫女親手餵食西瓜，每一口都是甜蜜的滋味，再搭配西瓜牛奶營養滿分，開心可以參加母親節採購活動，購買生活用品減輕負擔，又有母親節蛋糕謝謝大家。
當雲林家扶主委陳燦勳哨聲響起，雲林工商經營研究社友們及家扶親子賣力吃西瓜競賽，還有用西瓜皮製作天然保濕面膜替媽媽消暑氣，頓時無比欣喜歡樂，還有家扶兒們調製西瓜鳳梨牛奶，更是讓媽媽清爽透徹全身。
更有鵝媽媽鵝童樂園捐贈茶樹精油消毒清潔液，防疫送母親健康。
嘉義市國際工商經營研究社輔導長蔡長晃表示，也因新冠肺炎影響，參加採買活動的每戶家庭，還可拿到鵝媽媽鵝童樂園贈每位媽媽茶樹精油消毒清潔液，讓媽媽們能夠歡喜購物與家人分享喜悅。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言