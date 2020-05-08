台南最美T-bike站在歸仁 搭配3D彩繪今亮麗開張

台南市歸仁區沒有T-bike公共自行車，市府在歸仁圓環美學館旁設置，下午開張傍晚有學生放學後租用；這處T-bike站景觀由市議員許又仁邀請獲全國super教師首獎的莫嘉賓率台南高商學生以3D彩繪美化，要讓「台南最美的T-bike公共自行車站」亮麗登場。

市府交通局在歸仁美學館西側設置T-Bike今啟用，為美化T-Bike站及加強站區藝術氣息，設計出「歸仁第一個3D彩繪立體圖」。區長柳世雄表示，期望藉3D彩繪吸引民眾來打卡，增進歸仁觀光效能及T-Bike使用率，培養民眾運動習慣與文化素養，提升人文氣息。

許又仁表示，新豐區本是文化底藴深厚的地方，有台南市歸仁文化中心、歸仁美學館，又有當代三位傑出藝術家陳錦芳、林智信及林榮德，結合藝術創作希望營造社區藝術性，將美感敎育融合在生活中，也期待民眾使用T-bike作為交通工具或探索歸仁文化觀光。