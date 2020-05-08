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垃圾成山鄉長直播「who can help」環署和縣府伸手協助

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
口湖鄉垃圾場爆量出現垃圾危機，鄉長面對堆積如山垃圾無去處又無權處理，深感無奈，在網路開直播，向鄉親說明原由。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉垃圾場爆量出現垃圾危機，鄉長面對堆積如山垃圾無去處又無權處理，深感無奈，在網路開直播，向鄉親說明原由。記者蔡維斌／攝影

Taiwan can help！成為台灣防疫站上世界的標語，雲林縣口湖垃圾出問題，鄉長林哲凌昨天則此標語，以Who can help？（誰能幫忙）為題，在網路直播口湖垃圾場堆積量快爆炸，面臨停止收運危機，期待透過說明取得鄉親諒解。果然縣府連兩天馬上進場共收80噸，立委蘇治芬也要求環保署幫口湖找到去化500噸的空間，讓口湖垃圾危機獲紓解。

林哲凌出示去年5月到今年4月的垃圾轉運清單，說明去年5月到7月轉運量每月都有2、300噸，直到8月到隔年3月驟降到10至70餘噸，其中還有4個月掛零都沒有轉運出去，使目前垃圾場囤積達約2千噸，若以口湖每月產出約300噸垃圾量來算，預計再1個月後恐得被迫停止收運垃圾。

林哲凌強調，轉運去化垃圾權責在縣府，雖曾多次反映但未獲積極回應，眼看垃圾愈積愈多，他只有選擇開直播向鄉親說明，以了解垃圾危機出現的原因，同時也請大家共體時艱，加緊減量，否則這樣下去，尤其疫情當口，停收垃圾將帶來嚴重問題。

林哲凌以手板和影片說明垃圾從收運到轉運過程，表示轉運量或運往何處焚化均需仰賴縣府調度，非鄉鎮權責。口湖一年約產出3600噸垃圾量，但這一年來縣府只幫口湖運出1470噸，成為沿海堆積量最多的鄉鎮，他向縣府甚至六輕求援都未獲協助，只好向鄉親公開說清楚。他無奈地說，台灣防疫經驗Taiwan can help在世界受到矚目，他則只想問口湖鄉垃圾Who can help？

林鄉長的直播獲得具體回應，縣府已連續兩天協助清運共80噸；立委蘇治芬昨晚在網路看到馬上要求環保署協助，環保署今早向口湖鄉公所表示，已調度500噸焚化空間給口湖去化垃圾。林鄉長表示，網路訴求只希望垃圾清運像過去運轉順利就好。

環保局長鄭育麟則強調垃圾處理都一視同仁，只是按輕重緩急調度，雲林每天產出約310噸垃圾，約3到4成外運焚化，這兩天已進場協助轉運口湖垃圾，未來也會持續處理。

口湖鄉垃圾場爆量出現垃圾危機，鄉長面對堆積如山垃圾無去處又無權處理，深感無奈，在網路開直播，向鄉親說明原由。記者蔡維斌／翻攝
口湖鄉垃圾場爆量出現垃圾危機，鄉長面對堆積如山垃圾無去處又無權處理，深感無奈，在網路開直播，向鄉親說明原由。記者蔡維斌／翻攝
林鄉長出示一年來的轉運清單說明垃圾處理情況。記者蔡維斌／翻攝
林鄉長出示一年來的轉運清單說明垃圾處理情況。記者蔡維斌／翻攝
口湖鄉垃圾場爆量出現垃圾危機，鄉長面對堆積如山垃圾無去處又無權處理，深感無奈，在網路開直播，向鄉親說明原由。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉垃圾場爆量出現垃圾危機，鄉長面對堆積如山垃圾無去處又無權處理，深感無奈，在網路開直播，向鄉親說明原由。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉垃圾場爆量出現垃圾危機，鄉長面對堆積如山垃圾無去處又無權處理，深感無奈，在網路開直播，向鄉親說明原由。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉垃圾場爆量出現垃圾危機，鄉長面對堆積如山垃圾無去處又無權處理，深感無奈，在網路開直播，向鄉親說明原由。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉垃圾場爆量出現垃圾危機，鄉長面對堆積如山垃圾無去處又無權處理，深感無奈，從空拍可看出垃圾場已飽和。記者蔡維斌／翻攝
口湖鄉垃圾場爆量出現垃圾危機，鄉長面對堆積如山垃圾無去處又無權處理，深感無奈，從空拍可看出垃圾場已飽和。記者蔡維斌／翻攝

口湖鄉 林哲凌 網路直播

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