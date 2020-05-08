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台南6工業區生活廢棄物隨袋徵收 混有害物最高罰1千萬

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市辦理工業區生活廢棄物隨袋徵收，已有6個工業區加入。圖／台南市環保局提供
台南市辦理工業區生活廢棄物隨袋徵收，已有6個工業區加入。圖／台南市環保局提供

台南市環保局辦理「工業區事業員工生活產生之廢棄物隨袋徵收清除處理費試辦計畫」，新吉工業區也加入響應，成為第6個推動隨袋徵收的工業區，將有助於降低事業廢棄物的數量。

台南市之前已響應隨袋徵收的有台南科技、安平、總頭寮、保安工業區，以及柳營科技工業區暨環保園區。

環保局表示，工業區的工廠若把員工產生的垃圾混雜在事業廢棄物裡，依照規定都屬於事業廢棄物，必須委託合格的清除業清理，徒增業者的處理成本，加入工業區生活垃圾隨袋徵收不但可以降低事業廢棄物的數量，又可以減輕業者負擔。

新吉工業區鄰近總頭寮工業區及台南科技工業區，每周三進行員工生活產生的廢棄物隨袋徵收工作，廠商應將員工垃圾分類為一般垃圾、資源垃圾、廚餘。一般垃圾為不可回收，使用專用垃圾袋包紮妥當，至指定的8個停留地點交付環保局垃圾車清運。

環保局表示，一般垃圾專用垃圾袋只可以裝員工生活垃圾，絕不可以夾雜事業廢棄物，否則會依據廢棄物清理法第52條規定，處6000元至300萬元罰鍰；如果混裝有害事業廢棄物，更會依廢棄物清理法第53條，處以6萬元至1千萬元罰鍰，業者切勿心存僥倖。

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