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久旱不雨 嘉義地區5月底前供水尚足

中央社 / 嘉義市8日電
久旱不雨，嘉義仁義潭水庫蓄水率剩1成多，而全國最大的曾文水庫蓄水率不到1成，經濟部南區水資源局指出，嘉義地區到5月底的民生及產業用水供水無虞，暫無限水計畫。聯合報系資料照／記者魯永明攝影
久旱不雨，嘉義仁義潭水庫蓄水率剩1成多，而全國最大的曾文水庫蓄水率不到1成，經濟部南區水資源局指出，嘉義地區到5月底的民生及產業用水供水無虞，暫無限水計畫。聯合報系資料照／記者魯永明攝影

久旱不雨，嘉義仁義潭水庫蓄水率剩1成多，而全國最大的曾文水庫蓄水率不到1成，經濟部南區水資源局指出，嘉義地區到5月底的民生及產業用水供水無虞，暫無限水計畫。

根據南區水資源局的資料顯示，到今天下午3時為止，曾文水庫蓄水量4923萬噸、仁義潭483萬噸、蘭潭344萬噸。

仁義潭水庫已出現大片草地，民眾擔憂連日高溫且久旱不雨，嘉義地區水況不佳。

南區水資源局副局長鄒漢貴今天接受電訪時表示，嘉義地區每天民生用水和工業用水約29萬噸，依目前水庫蓄水量來看，嘉義地區到5月底的民生及產業用水供水無虞，暫無限水規劃。

南區水資源局密切注意中央氣象局發布的雨汛，鄒漢貴說，嘉南平原即將進入豐水期，南區水資源局已完成所轄水庫各項防汛準備工作，面對即將到來的梅雨及颱風季節，透過水庫來調節下游河川水量，降低豪大雨可能帶來的財產損失。

水庫 嘉義 水資源

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