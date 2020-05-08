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91歲無米樂「崑濱伯」臥床 總統蔡英文探視精神活了
高齡91歲的無米樂主角「崑濱伯」總統府國策顧問黃崑濱臥病在床，總統蔡英文今天下午3點多特地到台南後壁崑濱伯住處探視，閒話家常20分鐘，祝他早日康復。
台南市長黃偉哲、國策顧問黃崑虎也陪同，黃偉哲轉述説，蔡總統跟崑濱伯話家常，崑濱嬸在旁撥弄崑濱伯的手臂，崑濱伯就很「活」有反應了。
崑濱伯在去年底身體不適，據說是小感冒一度住院10天治療，約農曆年前出院後在家休養至今，鄰居街坊表示農曆年前是最後看到崑濱伯臥床，因年事已高，精神和體力大不如前，但似乎無法認人也無法說話了，準副總統賴清德曾在今年1月中來探視過崑濱伯。
崑濱伯、煌明伯、文林伯3人，因「無米樂」紀錄片描述後壁區菁寮老農的勞動身影與樂天知命的故事而竄紅，「無米樂的故鄉」後壁菁寮成為旅遊知名景點。
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