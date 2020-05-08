翁章梁登購物台 力推嘉義新品種哈密瓜

嘉義縣政府與購物平台合作，推廣新品種哈密瓜「嘉義極光歐若拉」。嘉義縣長翁章梁表示，透過購物平台，觀眾只要一通電話，嘉義生產的好滋味就可直送到家。

嘉義縣輔導農民溫室種植高經濟作物，過去以小果番茄及洋香瓜為主，但大量種植單一作物，容易因價格波動造成農民的損失，因此縣府與種苗公司合作，推廣種植新品種哈密瓜，並由翁章梁命名為「嘉義極光歐若拉」。

翁章梁今天到新北市參加東森購物頻道LIVE秀，變身哈密瓜代言人，向全國觀眾推薦「嘉義極光歐若拉」，東森集團總裁王令麟也現身。

翁章梁說，「嘉義極光歐若拉」特點在於耐儲運及果實脆、甜度高，橘紅色果肉口感細嫩又多汁，脆度與水梨有得拚。

他說，「嘉義極光歐若拉」是以「一株一果」的溫室吊瓜方式栽培，較不易受病蟲害感染，每年也只有春秋兩作。

東森購物電視商品事業部指出，東森購物力挺在地小農，提供平台讓產品從產地直銷，未來會持續支持台灣在地農業。