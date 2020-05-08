騎遊台南更方便！T-Bike再添9處租賃站 即日起試營運

台南市公共自行車T-Bike今年預計新設15處租賃站，其中安平區、南區、北區、東區、歸仁區等9站已完工，即日起開始試營運，目前台南已有69處租賃站，騎遊府城將更方便。

交通局長王銘德指出，已完工的9站包括安平區漁光島站、安平遊憩碼頭站、水景公園站、南區新興國小站、北區台南市立圖書館站、東區德光公園站、和平公園站、崇明停車場站及歸仁區公所站，部分新增車輛會先行試營運，期間借還車及收費都比照正式營運，每30分鐘10元，持市民卡則是5元，並可使用已完成註冊會員的市民卡、一卡通、悠遊卡及愛金卡或信用卡租借車輛。

王銘德表示，T-Bike從105年8月啟用以來，加上新增的9站，已有69處租賃站、1600多輛車持續營運中，站位遍及交通場站、觀光景點，使用人次更突破263萬，是一種方便短程及觀光休閒的交通工具，今年將再增設15座新站，投入500輛新車。

交通局表示，T-Bike今年新設15站中除了先行試營運的9站外，其餘6站位於永康火車站、東區平實公園、新營火車站、美術園區、新營高中及天鵝湖公園，將在6月初陸續完工；其中4站設於新營地區，也是T-Bike首度跨越曾文溪在溪北地區設站。