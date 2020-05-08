統測結束後...台南高工學生為左鎮偏鄉老人家維修家電

統測結束後，國立台南高工電機科學生39人，今天上午由學務主任劉明昌及電機科主任李易陞及班導師帶隊，前往左鎮區公所及岡林里活動中心辦理免費電器維修活動，解決左鎮區偏鄉里民送修家用電器不便的困擾，共收到87件，經簡易排除故障修好30件，其餘帶回診斷修理，缺少零件或需要大修的家電，更換零件費用左鎮區公所會設法補貼。

李燿州表示，左鎮區位處偏遠居住人口分散，且大多是高齡老人家，小家電若故障難以送修，多棄置回收相當可惜，台南高工學校電機科學生去年曾到永康社區免費維修家電，今年統測結束後，商請他們到左鎮偏鄉來服務，39名學生分成兩批，分別在公所停車棚及岡林里活動中心維修，共收到87件待修家電。

電機科主任李易陞表示，學生都有基本的電學常識，民眾送來的以電扇、電鍋、手提音響、熱水器、烤箱、電暖器、捕蚊燈等小家電居多，一般故障像是不過電，保險燒掉等，可以現場排除修好，但若是IC板壞掉要更換，就比較麻煩，還有的必須特殊工具才能拆缷，也要帶回去進一步檢修。

學生管司尹說，到社區服務拆到很多在學校上課不會接觸到的家電，若有些家電零件很容易故障，就可以針對這些零件設法改善；從小就喜歡拆鬧鐘研究，也對數位相機收音機很好奇，拆解後常組不回來，而被爸爸媽媽罵，讀了電機科後滿足拆家電的興趣，多拆後現在多能組回來了。