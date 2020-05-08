雲林一期稻作陸續抽穗 防疫所提醒農友持續防治稻熱病
雲林一期稻作5月下旬陸續開始抽穗，稻熱病的狀況也接續出現，雲林縣動植物防疫呼籲農民提早施藥防治，並注意安全採收期，確保稻穗正常發育。
斗六市農會指出，每年2月底至3月份是農民施藥防治稻熱病的關鍵時機，農民李文寶說，溫度高、溼度高，稻作就容易發生稻熱病，今年到目前為止日夜溫差沒有差太多，溫度普遍偏暖，農民有以往的經驗後，在用藥的時機及施氮肥的用量上會加以控管，以100甲稻田來說，僅約有2成的染病率，相較去年同期染病率約5成，少了2至3成。
雲林縣動植物防疫所課長黃蘭媚表示，稻熱病除感染葉片外，抽穗時也會侵害莖節及稻穗，穗頸部在罹病初期會呈淡褐色或暗褐色，病菌使組織壞死，導致養分無法送達而發育受阻，造成罹病部位形成俗稱的「吊穗」或「吊狗」現象，若穀粒也受感染，病斑則會呈暗灰色或白色，嚴重時會造成穀粒無法充實或不稔的現象，產生「空包彈」，影響稻作收成。
防疫所提醒農友，在抽穗前的3至5天內完成施藥防治工作，就能有效減少病害發生及蔓延。
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