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影／疫期全國唯一！陳冠宇將鋼琴搬戶外「絕對貝多芬」

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
鋼琴家陳冠宇今天到嘉義市大同國小，舉辦「絕對貝多芬」鋼琴獨奏會暨慈善捐贈活動。記者卜敏正／攝影
鋼琴家陳冠宇今天到嘉義市大同國小，舉辦「絕對貝多芬」鋼琴獨奏會暨慈善捐贈活動。記者卜敏正／攝影

新冠疫情期間，各地音樂活動因防疫取消，鋼琴家陳冠宇為紀念樂聖貝多芬250周年冥誕，本月17日晚間，將鋼琴搬到嘉義市中正公園音樂廣場，舉辦今年上半年全國唯一專場 「絕對貝多芬」鋼琴獨奏會，只剩80個座位，想聽的樂迷搶票動作要快。

嘉義市長黃敏惠今天到大同國小，出席「2020陳冠宇鋼琴獨奏會」公益慈善贈票及演出記者會，感謝全一水電工程公司，和世界華人工商婦女企管協會，贊助門票捐贈嘉義家扶中心及弱勢孩童，並強調因為疫情大家悶太久了，陳冠宇的音樂不僅為藝文團體加油打氣，也撫慰人心。

「做好防護丶適度走出來！」黃敏惠說，雖然疫情嚴峻，但活動應該慢慢恢復，尤其文化活動只要戴口罩丶戶外保持社交距離，該有的活動慢慢應恢復進行，社會才會更祥和，否則更擔憂的是，悶太久了對大家都不一定是好事。

陳冠宇說，防疫期間超過九成以上音樂活動都取消了，剛好得知嘉義中正公園有寬廣座位和戶外演出場地，和主辦單位討論後，才決定舉辦這場露天音樂會，雖然售票座位不多，但在公園周邊應該都有機會欣賞。

他說，2020年適逢「樂聖」世界知名作曲家貝多芬冥誕250週年，這次演奏貝多芬的32首鋼琴奏鳴曲，被稱為「鋼琴的新約聖經」， 是每個學鋼琴小朋友都會練習曲目，也深受廣大古典樂迷喜愛，這是今年上半年唯一一場演出，歡迎古典音樂迷5月17日晚上7點30分，到嘉義市中正公園音樂廣場共享好音樂。

鋼琴王子陳冠宇今天在嘉義舉辦「絕對貝多芬」鋼琴獨奏記者會。記者卜敏正／攝影
鋼琴王子陳冠宇今天在嘉義舉辦「絕對貝多芬」鋼琴獨奏記者會。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(左四起)，感謝陳冠宇到嘉義市舉辦戶外鋼琴獨奏會丶撫慰人心。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(左四起)，感謝陳冠宇到嘉義市舉辦戶外鋼琴獨奏會丶撫慰人心。記者卜敏正／攝影
鋼琴王子陳冠宇今天在嘉義舉辦「絕對貝多芬」鋼琴獨奏記者會。記者卜敏正／攝影
鋼琴王子陳冠宇今天在嘉義舉辦「絕對貝多芬」鋼琴獨奏記者會。記者卜敏正／攝影

嘉義 疫情 黃敏惠

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