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領角鴞亞成鳥落難救援 中埔國中：上了堂生物課

中央社 / 嘉義縣8日電

1隻領角鴞亞成鳥2天前跌落水溝，嘉義縣中埔國中教師將牠救起，連續2天放置發現地點旁樹上等待親鳥，今早不見身影，研判已被母鳥帶走。學校師生上了一堂「活生生」生物課。

中埔國中教師謝宏武說，6日上午聽到「呼、呼、呼」的叫聲，看見學校的水溝裡，有1隻貓頭鷹，便將牠救起，查資料發現牠原來是領角鴞的亞成鳥，因此請教嘉義市野鳥學會如何處理。

嘉義市野鳥學會表示，領角鴞的亞成鳥，常常因學習飛行及獵捕技巧而掉落地面，親鳥通常在旁守候，只要將牠放置發現地點附近的樹上，親鳥會自行帶離。這隻亞成鳥掉到校園的狹長水溝裡，若沒有伸手救援，可能會死在裡面。

謝宏武與學校其他教職員，按照野鳥學會的建議，6日傍晚將領角鴞放在發現地點附近的樹上，等待母鳥帶回；7日上午又發現牠在車棚旁的牆上「曬太陽」，怕牠會曬暈，或遭其牠猛禽獵捕，用紙箱帶回教室，昨晚再度把牠放回樹上；今天一早不見蹤跡，校方研判已被母鳥帶走。

嘉義縣中埔國中校長鄭志成表示，救援領角鴞亞成鳥的過程，給學校的師生上了一堂「活生生」的生物課。中埔國中位於山區，校園多樹，適合領角鴞定居。

根據台灣國家公園網站資料顯示，領角鴞保育等級為珍貴稀有，夜行性猛禽，白天停棲於樹葉繁密的樹叢內休息，入夜後才出來活動。領角鴞眼睛為橙紅色，體長約19至25公分，翼長約17公分，尾長約9公分，通體灰褐色，密布淡褐斑紋，有一對豎立如耳朵的角羽。

嘉義 貓頭鷹 國家公園

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