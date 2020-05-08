新豐高中學生創作母親節盆栽送媽媽 墨西哥學生要作4盆

台南市新豐高中今天舉辦母親節盆栽製作活動，請來歸仁府城景觀負責人、園藝專家黃毅斌指導兩個班40名師生，以多肉植物及康乃馨等應景花材，製作創意盆栽送給母親；墨西哥寄讀外籍生吳柏文也一起製作母親節禮物，她必須作4盆，因為她在台陸續住在3戶寄宿家庭，共有3位曾照顧她的「轟媽」，加上家鄉墨西哥的媽媽，必須製作4盆，同學幫她完成這項有意義的活動。

今年新豐高中有「台南夢時代扶輪社」寄讀生韓國籍張誌文與墨西哥籍吳柏文，張誌文日前返國，吳柏文7月學期結束才返國，時值母親節前夕，新豐高中商請黃毅斌提供花材與包裝材料、盆器等讓學生包裝製作一盆康乃馨，另一盆自行組合多肉盆栽，讓所有學生動手發揮巧思，附上兩張手寫「愛的心語卡片」，一盆送給老師另一盆帶回家送給媽媽。

學生在活動中聊天互動，瞭解不同家庭甚至異國文化差異性，吳柏文製作後用中文寫上祝福卡片，學校也順便驗收這一年來學習中文的成效，然後再讓柏文帶回去送給3位轟媽，墨西哥的媽媽就只能透過照片祝福母親節快樂。