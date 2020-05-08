母親節快樂！ 嘉義縣婦女會幹部上街送媽媽康乃馨賀節
後天母親節，新冠肺炎疫情衝擊花農生計，嘉義縣婦女會與全國各地婦女會同步，聯合18鄉鎮市婦女會向花農採購康乃馨花束，上午上街在朴子市第二市場，送媽媽康乃馨花束，祝賀母親節快樂，讓收到康乃馨婆婆媽媽們又驚又喜，場面熱鬧，氣氛溫馨。
活動由嘉縣婦女會理事長張月霞及及幹部發起，邀請朴子市吳品叡、國民黨縣黨部主委蔡明顯、縣議員李國勝特助李國洲、朴子市公所秘書吳振名等參與，呼籲民眾母親節，大聲「向媽媽說感謝！」，表達對母親的感恩。
張月霞提醒大家，回家不要忘記要給媽媽「愛的擁抱」；吳品叡希望母親天天開心、時時快樂，呼籲「愛要及時」，為人子女者，在一年一度的母親節這一天，ㄧ定要不吝大聲向母親說出「感謝媽媽，我愛妳」。
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