母親節快樂！ 嘉義縣婦女會幹部上街送媽媽康乃馨賀節

後天母親節，新冠肺炎疫情衝擊花農生計，嘉義縣婦女會與全國各地婦女會同步，聯合18鄉鎮市婦女會向花農採購康乃馨花束，上午上街在朴子市第二市場，送媽媽康乃馨花束，祝賀母親節快樂，讓收到康乃馨婆婆媽媽們又驚又喜，場面熱鬧，氣氛溫馨。

活動由嘉縣婦女會理事長張月霞及及幹部發起，邀請朴子市吳品叡、國民黨縣黨部主委蔡明顯、縣議員李國勝特助李國洲、朴子市公所秘書吳振名等參與，呼籲民眾母親節，大聲「向媽媽說感謝！」，表達對母親的感恩。