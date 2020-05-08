台南市花卉教育推廣 火鶴成母親節最夯禮物

台南市花卉教育推廣計畫已開跑，並以六甲區盛產的火鶴花為核心出發，共開辦80場次花卉教育課程，總計有32所學校、2400參加。課程啟航首周適逢母親節，許多學校都將花卉課程搭配節日，讓親師生留下難忘的獨特體驗。

市長黃偉哲表示，火鶴是吉祥的花卉，可以百搭母親節、父親節、情人節等節日。火鶴花的花語是「熱情、關懷」，亮眼的花色加上心形花瓣，是母親花的首選之一。

官田國小就以母親節慶祝活動為主軸，規畫一系列「花卉教育舞春風」課程，透過花卉教育結合美學素養，讓學生認識世界各地不同的母親花與其花語。

新營國小是結合母親節及音樂饗宴活動，藉由花之圓舞曲主題課程體驗與花卉有關的音樂作品與插花的美感素養，將美感實踐於花藝作品中。永康區復興國小在花藝課程中搭配校內老師指導學生製作手工卡片，將感恩之情透過文字與花藝作品的溫馨氛圍傳遞給心中最重要的家人。

東陽國小結合母親節慶祝活動，讓學生將花藝作品帶回家中的餐桌進行擺設，用餐時更添文藝風情；億載國小則透過花藝課程，頌揚母愛的偉大與表達最真誠的謝意。