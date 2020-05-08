菜脯故鄉有生力軍 朴子就業中心助女青年返鄉傳承接棒

嘉義縣沿海布袋鎮東港社區，是台灣「白娘」蘿蔔主要產地，市面上80%蘿蔔乾由此產製，但當地人口老化外移，就業機會少，東港社區組合作社、建立品牌，申請勞動部多元就業開發方案資源挹注，吸引青年返鄉；8年級生女青年邱鈴鈞返鄉，運用所學架設品牌官網，幫助社區行銷農特產。

24歲的邱鈴鈞是東港人，國中就出外地求學，追隨姊姊就讀輔英科大醫學檢驗生物技術系，畢業後參與5次醫檢師考試，以些微之差落榜，讓她備感挫折，一度想跟父親一樣當警察，父親告訴她警察工作高壓又要排班，希望她從事符合興趣工作。

正當她對未來感到茫然，東港家鄉的東港社區合作社理事主席謝武南，提供就業工作機會，請她擔任該社產業行銷暨導覽人員，她已由每月領2萬多元的多元就業青年，成為合作社聘任職員 ；東港雖是菜脯重要產地，但種植及醃製加工老農居，加上利不高，無法吸引年輕人，社區申請勞動部多元就業開發方案，吸引一批包含鈴鈞在內東港青年回鄉服務。

他們透過市集、通路與線上銷售推廣在地農特產，將販賣盈餘做為社區回饋金，除為老人食堂供餐，定期辦活動促進老人情感聯誼，鼓勵老人出外活動、維持身體健康。