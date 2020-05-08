立委黃國書贈母親節防疫小物 供民眾免費索取

這個禮拜就是母親節，台中市民進黨立委黃國書今年在服務處限量提供「抗菌噴霧」、「次氯酸水」、「防護面罩」給媽媽們索取，不僅是最實用的母親節禮物，也祝福全天下的媽媽能過一個健康、開心的母親節。

黃國書表示疫情當前，大家勤洗手，在外也常使用酒精消毒雙手及清潔環境，因此特地準備了外出攜帶方便的「抗菌噴霧」給媽媽們免費索取；環境消毒部分，也在服務處提供「次氯酸水」供民眾自行攜帶不透光容器至服務處領取。

事實上，黃國書從今年3月份起已陸續與選區內里辦公處及大樓進行合作，民眾也可直接攜帶不透光容器至里辦公處或大樓管理室領取。

黃國書說，考量有些媽媽們因工作關係需加強安全防護裝備，他的服務處限量也提供可有效隔絕細菌、飛沫及分泌物且組裝方式簡單，體積輕巧方便攜帶的「防護面罩」，供有需要的民眾索取。

「今年防疫為重！送媽媽實用的防疫小物作為母親節禮物，為媽媽們安全加一層防護」，黃國書也祝福所有媽媽們母親節快樂！