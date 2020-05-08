青少年染性病 性病年輕化！嘉縣設置愛滋篩檢實體據點

嘉義縣衛生局今天公布，新增2名青少年性病個案，透過網路交友約炮，因不安全性行為感染性病，衛生局呼籲，發生性行為時，應全程使用保險套、定期篩檢愛滋，以降低性病感染率。

全國疫情資料顯示，性病及愛滋病傳播均以不安全性行為為主，分析嘉義縣5年來感染性病年齡層以20到29歲為主佔41%，顯示性病感染逐漸年輕化，更應養成定時篩檢的重要性。

衛生局除提供傳統採血檢驗外，即日起提供在家愛滋自我篩檢試劑供民眾購買，網路註冊會員(匿名)上傳「試劑編號」及登錄檢驗結果，將發免費試劑兌換券1張，可自用或轉贈伴侶、配偶使用，買一送一達雙重保護效果。

嘉義縣提供6個實體愛滋篩檢試劑販售服務點:衛生局、民雄鄉同志健康中心諸羅部屋、太保、水上、大林、民雄鄕衛生所，另也在民雄鄉的久久藥局設置自動販賣機服務，在家自我篩檢兼顧隱私與便利性。相關服務、試劑提供地點及愛滋指定醫事機構名單等資訊可前往衛生福利部疾病管制署網頁查詢https://reurl.cc/9E6pyV。