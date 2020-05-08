守護淹水家園翻轉社區 嘉縣河川巡守隊全國考核5連霸

嘉義縣環保局在新港鄉頂菜園農村博物館，舉辦「109年度巡嘉河特色經營聯繫會議暨108年度優良隊伍頒獎」，縣長翁章梁頒獎表揚，其中民雄鄉金世界隊，從全國454隊脫穎而出，榮獲優良級佳績，也是嘉縣連續5年推薦巡守隊獲環保署肯定，環保局長張根穆今天臉書貼金世界金興社區巡守隊故事，網友紛紛按讚稱許肯定。

金世界金興社區巡守隊長廖清秀，分享心路歷程，熱淚盈眶，令在場人士動容，她說，「70年住社區，曾因位處兩河川中間，遭逢破堤大淹水三次，加上緊鄰工業區，成為三棟房子100萬災難黑暗社區！

但她憑毅力及付出的決心，20幾年來，號召眾人翻轉社區，營造水環境！與縣府及公所公私協力，如今居民生活品質大符改善，房價也提升數倍！，獲獎社區民眾都很開心」。

翁章梁表揚全國優良級及縣級前六名隊伍：民雄鄉金世界隊、民雄鄉大崎隊、大林鎮上林隊、民雄鄉秀林第2隊、太保市麻寮隊及民雄鄉北斗隊，發放環保署提供巡守裝備，包含pH測試筆、水質監測包、醫藥箱，送「台灣阿甘」書本，感謝志工守護河川環境努力付出。