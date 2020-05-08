台電台中區處母親節愛的小禮「做公益、拚防疫」
這個周末就是母親節，台電台中區營業處在母親節前夕，致贈員工母親節「愛的小禮」，這份禮物是向「愛盲義購網」購買的義賣商品，裏面包含了一瓶防護乾洗手凝露，以及一瓶護手霜，除了祝福員工母親節快樂外，也為後疫情時代及時送暖，做公益、拚防疫。
台電台中區營業處長郭芳楠說，今年的母親節受新冠肺炎疫情影響，很多慶祝活動因而取消，或是縮小規模舉辦，社會福利機構在母親節推出的義賣商品也受波及，收入來源減少，他和台中區處同心園地園長吳鳳屏今年特別選定「愛盲義購網」購買近1000份的「防護乾洗手凝露」，以及「護手霜」，作為母親節禮物，不但兼顧防疫、慶祝母親節，還能同時做愛心，可說是一舉數得。
曹姓員工說，去年母親節收到喜憨兒基金會「希望種子罐頭植栽」，並舉辦植栽種植「愛心綠手指」大賽，同事都很踴躍參加，今年延續收到「防護乾洗手凝露」以及「護手霜」，很「實用」且「應景」。
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