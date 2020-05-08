保柚金榜題名！麻豆文旦廢柚枝變「文昌筆」贈送會考生

台南麻豆文旦全國有名，種植面積約840公頃左右，文旦採收後，隨即進入文旦樹剪枝期，柚農修剪下來的柚枝數量龐大，常以焚燒方式處理，造成嚴重PM2.5空汙問題，麻豆區公所今年以「愛柚，再利用。愛柚，保柚你。」創生概念，向在地柚農回收廢棄柚枝製作成「文昌筆鑰匙圈」，文昌筆上雷射4款符合多元需求的金句祝賀詞包括「金榜題名」、「步步高升」、「大筆進財」及「柚保安康」。

109年國中教育會考將在5月16日及5月17日登場，麻豆區設有曾文家商考場，考生有來自麻豆、下營、官田、六甲共計966人，隨著會考進入倒數時刻，加上今年因新冠肺炎疫情全球延燒，無形的壓力讓學生應試之路更顯辛苦。為替在地學子加油打氣，麻豆區公所5月10日母親節上午9點將在麻豆文昌祠辦理「109年考生祈福暨宗教優質化活動」。

麻豆區長孔慶瑤貼心準備文昌帝君加持過的「文昌筆鑰匙圈」免費分送給考生（憑109年國中教育會考准考證換號碼牌1張），並帶領考生及家長一同向文昌帝君上香祈福，保佑考生在考場上「下筆如有神助」，發揮實力，獲得佳績，順利考取心目中理想的學校，各個皆能金榜題名，也祈求疫情能早日結束，大家都能柚保安康，恢復正常生活。當天限量200個。

區長孔慶瑤表示，針對文旦樹廢棄柚枝的問題，環保局再三呼籲柚農不要私下焚燒或隨意丟棄修剪後的枝幹，應集中後通知清潔隊清運處理以減緩空氣污染情形。未來也會開發如文昌筆等多元利用，把廢柚枝條變成有用資源。

孔慶瑤也提醒考生在會考期間務必配合防疫措施，入場體溫量測及全程配戴口罩，未配戴口罩者不得進入試場。此外，為避免群聚增加感染風險及維持試場通風，教育部規定今年會考不開放家長進入考場陪考，請家長留意，考試時冷氣與門窗將同時開啟，以提供給考生穩定的應試環境。