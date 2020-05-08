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影／母親節祝福說不出來！媽媽：要巴下去喔還不快說

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義國中母親節感恩「打電話給媽媽」活動，有學生電話接通後，便哭了出來。記者卜敏正／翻攝
嘉義國中母親節感恩「打電話給媽媽」活動，有學生電話接通後，便哭了出來。記者卜敏正／翻攝

嘉義市嘉義國中母親節前舉辦母親節感恩「打電話給媽媽」，讓學生透過電話說出對媽媽的感謝，也給媽媽驚喜，一句「母親節快樂」、「媽媽我愛你」看似簡單，但許多學生難以啟齒，媽媽收到電話，還憂心以為孩子需要幫助，聽到孩子及同學的祝福，才窩心回應「我也愛你！」

嘉義國中母親節感恩「打電話給媽媽」活動，有學生霸氣宣示，「媽媽母親節快樂，我很愛你！」也有學生電話接通後，便哭了出來，媽媽安慰孩子別哭說，「我很愛你，我也知道你很愛我。」學生竟然回答「我沒有」媽媽立即回應「沒關係，你知道我很愛你就好」，學生最終仍說出口「我愛你」為這通電話下了完美句點。

「我說不出來啦！」某位男學生接通電話，支支吾吾不知如何表示，還叫同學「代打」，媽媽越聽越焦急，直問「發生什麼事？」還說「想給你巴下去」學生尷尬好久，終於說出「母親節快樂！」；還有學生假裝忘了帶東西，媽媽下意識地反問「忘了帶什麼？」學生答道：「忘了帶你的心啊！」甜蜜的一句話讓媽媽開心不已。

二年4班的學生也打電話給校長陳仁輝，電話接通時，學生大聲喊出：「校長，母親節快樂！」陳仁輝直言接到學生電話，感到很暖心，當下感覺心中溢滿幸福，「謝謝學生們CALL 我！」

活動規劃老師江庭瑋表示，透過這活動，給學生勇敢表達的機會，也給媽媽最真摯祝福，也祝福所有的媽媽「母親節快樂」。

嘉義國中母親節感恩「打電話給媽媽」活動，有學生霸氣宣示，「媽媽母親節快樂，我很愛你！」記者卜敏正／翻攝
嘉義國中母親節感恩「打電話給媽媽」活動，有學生霸氣宣示，「媽媽母親節快樂，我很愛你！」記者卜敏正／翻攝

母親節 嘉義

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