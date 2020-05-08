嘉義限定一株一果哈密瓜新品種 「極光」強勢登場

嘉義縣政府與農友種苗公司合作，去年發表哈密瓜新品種「卡密拉」（農友命名），縣長翁章梁命名新商品名稱「嘉義極光」（歐諾拉AURORAMELON），嘉縣精緻農業協會青農投入溫室栽種，採「一株一果」方式，用心管理栽培，採收期登場，縣府上周帶青農北上在「citysuper」展售，每顆重2.5斤賣459元， 每斤200元高檔吸引消費者選購，打響「極光」知名度。

翁章梁說，「極光」瓜甜、脆，好好吃！有別於一般哈密瓜及洋香瓜品種，最大特色是耐貯藏。翁章梁上午親自上電視東森購物台行銷「極光」。

嘉義極光是哈密瓜界新面孔，甜度高、耐儲運、果皮薄、果肉厚，翠綠網紋明顯，果肉可食部位多，聞起來有蔗糖及香草冰淇淋香氣，買回家可當天就吃，也可放1周或10天再吃，口感食味不會有明顯差異，放冰箱冰鎮更好吃。

極光採收期春、秋兩季，目前春季採收期，精緻農業協會總幹事黃志輝栽培1分地，他說，每分地2000棵，育成率可達9成，可收成1800顆，品種特性介於本土及日本品種之間，種苗來自農友公司，配合縣府推廣行銷，未來進軍國際市場。