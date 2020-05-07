網傳學生誤飲抗菌液 嘉義縣府清查150所學校排除
嘉義縣政府昨天發放縣內各級學校學生，每人1瓶旺旺集團贈送的「水神抗菌液」，因其外觀與飲用瓶裝水過於相似，有家長向議員何子凡反映，擔心學生誤飲；針對網路傳聞有學生誤飲抗菌液狀況，教育處今天緊急聯絡縣轄近150所學校，清查是否出現誤飲情形，截至目前並無出現誤飲情形。
縣府說，旺旺集團4月20日捐贈水神抗菌液4萬零800瓶，因外包裝與礦泉水相似，基於安全考量，特別以紅字製作顯眼、大字體「禁止飲用」標籤，張貼在瓶身，避免學童帶回家時誤食。
發送前事先通知家長，再三提醒學生，為預防此情形，教育處已緊急通知校方暫緩發放抗菌液，現階段由學校統一保管，學生將在教師指導下，用於學習環境消毒；若家長有需要，則請學生自行攜帶噴霧瓶到校盛裝後，再帶回家使用。
縣府強調，針對部分學校已發送且收回有困難者，將請學校再次確認瓶身是否貼上警告標語，並提醒學生及家長注意勿飲用；經多方考量後，衛生局也請旺旺集團暫緩捐贈。
議員何子凡說，縣府發放「水神抗菌液」後，他收到不少學校老師、家長反映，有老師不敢直接發給學生，即使縣府製作警告貼紙，但仍可能有辨識能力不足或低年級的學童誤飲，應該請有需求的家長自取，也有家長擔心企業透過教育系統發送免費贈品，易讓政府成為特定財團行銷的工具。
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