雲林郵局送愛 今捐贈2萬元尿布給創世基金會

新冠肺炎疫情延燒，影響民眾捐款意願，雲林郵局為協助創世基金會募集植物人照護所需經費，今天捐贈2萬元尿布；另，母親節將至，也準備2百多張母親節明信片寄送到斗南鎮文安國小，希望鼓勵學生們向媽媽表達心意，勇敢把愛說出來。

雲林郵局局長吳順吉代表致贈物資，由創世基金會院長張曉蓉受贈，張曉蓉說，植物人每日約需10片尿片，受疫情影響愛心捐款銳減，原定五月辦理的園遊會活動被迫取消，導致經費更加窘迫，希望社會各界能伸出援手，捐贈民生用品或發票，一起守護植物人。

吳順吉說，郵局也將協助在39支局營業窗口，擺放募款愛心回覆單供民眾愛心捐款，植物人長年安養經費一日1650元、植物人到宅服務經費1200元、捐贈植物人尿布30片300元、尿布150片1500元、300片3000元，歡迎民眾踴躍捐款。

文安國小今天獲贈明信片，校方教務處主任陳巧珣說，現在3C產品盛行，平時同學們很少有機會能親手寫信，透過這個活動，可以讓同學們體驗寫信的樂趣，並將感謝與祝福傳達給辛苦的媽媽。