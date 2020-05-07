台南為新住民拍影片 彌補「紙」情無法傳遞的遺憾

新冠肺炎疫情在國際間延燒至今，不僅限制人際社交活動，也阻斷新住民回母國的路，台南市教育局家庭教育中心為幫新住民媽媽傳遞平安訊息給遠方家人，配合「國際家庭日」，邀請新住民家庭與市長黃偉哲拍攝「給遠方的母親及家人愛的祝福」影片，讓新住民以母語傳達思鄉情懷。

教育局鄭新輝局長表示，今年國際面臨嚴峻的新冠肺炎疫情，多以封鎖國際航線阻斷疫情傳播，許多參與「感謝郵您-愛家傳真情」幸福卡郵寄活動的朋友，也因郵局暫停收寄112個國家航空郵件，而有「紙」情無法傳遞遺憾。

為此，家庭教育中心今年特別為許多無法返回母國，或無法來台探親的新住民家庭，規畫影片傳心意的拍攝，更鼓勵市民善用各項科技工具，讓家人間互相傳達平安與祝福心意。

影片拍攝邀請來自越南的吳玉萬、印尼的洪晶晶、馬來西亞的林明慧、柬埔寨的周拉威及泰國的朱桃與黃愛莉，帶著先生和小孩，分別以母語及國語，向遠方的媽媽與家人報平安，也預祝媽媽們母親節快樂。影片放置於家庭教育中心網頁