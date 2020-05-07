擴大急難紓困補助 嘉義市發出第一筆2萬元

行政院擴大紓困今天受理第二天，嘉義市某網路公司專員鄭子佑昨天備齊從去年到今年4月的薪資袋，讓嘉義市府連夜加班審核，今天下午發出2萬元紓困現金，是嘉義市成功核發的第一例。

市長黃敏惠說，民眾的苦是市府最捨不得的，在中央配套尚未完備之下，市府盡全力、加班加人辦理急難紓困，在最短時間內把紓困金發給民眾，解燃眉之急。

鄭子佑說，當朋友傳給他急難紓困的資料時，他想應該還要提供可以證明自己收入減少的資料，所以不僅打電話到東區公所先諮詢，更跑到國稅局把所得清單等相關單據先申請好，再加上老闆開的工作證明，以及自己存留的薪資袋等等，一開辦就到東區公所送件。

鄭子佑說，他提供的資料包括有全戶戶籍謄本、工作證明、薪資郵局存簿（含内頁）、所得清單證明、薪資袋和切結書等，「希望疫情快點過去，他會更努力打拚」。

社會處表示，鄭子佑以平均每人每月生活費低於當地每人每月1.5倍的條件，獲得2萬元的急難紓困金，因為資料齊備，不僅能加快審，還能為民眾找到更適用的條件。

市府昨天在東、西區公所禮堂開設服務專區，昨天總計有900多人次諮詢，受理共計240多件，資料齊備初審合格者有10多件。