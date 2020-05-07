防疫嘉義縣模範母親表揚延後 翁章梁賀九旬模範母親

周日母親節，碰上新冠肺炎疫情，嘉義縣模範母親表揚大會延後與模範父親表揚，一併舉辦，縣長翁章梁中午回家鄉義竹鄉，探視最高齡的模範母親、90歲鄭黃明珠，祝福媽媽節快樂。

翁章梁由義竹鄉長黃阿家、縣議員蔡瑋傑、鄉代會主席翁榮輝等人陪同，到埤頭村高齡90歲的鄭黃明珠家中探視，看到阿嬤耳清目明，身體勇健，直呼很不容易。

他牽著阿嬤手切蛋糕，致贈康乃馨及阿里山百合花，用行動支持受到疫情波及的百合花產業，因為百合花花語代表「深深的祝福」。

鄭阿嬤育有6女1子，個個家庭幸福美滿，常抽空回家探望父母親，獨子留在身邊陪伴父母親，目前從事魚塭養殖，對父母非常孝順，這要歸功鄭母教養小孩有成，如今才能享受著子孫們的關愛。

翁章梁說，媽媽疼愛子女，「天生自然」，鄉下的媽媽都很辛苦，媽媽只要「勢小友孝」，就很高興、很開心了，不一定要子女們個個當大官，賺大錢，這是一般媽媽對兒女的期待。