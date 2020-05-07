感念早逝父親邀友送2百個蛋糕給家扶中心 8旬嬤好感動

今年也要用蛋糕與200位雲林家扶的媽媽們一起歡度母親節，來自「童也恬、鄭淳方、陳宜君」三位女生的善心，她們今天也送來200個母親節蛋糕，讓家扶媽媽開心提前過母親節。

住在北部的童也恬經歷喪父之痛，為感念父親開始做公益行善，選定資源較少的雲林送愛，每年父親節都會贈蛋糕給家扶中心，後來再拓展到母親節也贈蛋糕，她邀請好友陳宜君、鄭淳方一起行善，迄今7年不間斷，共送出1千4百個蛋糕。

家扶中心今天洋溢著幸福溫馨氣氛，除有愛心蛋糕，全家便利商店嘉南一、二課也送來600個祈福防疫箱，裡頭包含餅乾、飲料、泡麵、濕紙巾、衛生紙及消毒液，還有一張能兌換兩杯咖啡的媽祖祈福卡。

80多歲阿嬤程素戀歷經喪子之痛後，走出憂鬱症的陰霾，獨力扶養兩名分別1歲、7歲的孫女，如今孫子都已上高中，成為阿嬤貼心的好幫手。

素戀阿嬤感動地說，多年來操勞生計，雖然孫女都很體貼，但已經不太有過母親節的氣氛了，今天跟雲林家扶的媽媽們一起過，讓她感到非常開心又熱鬧。