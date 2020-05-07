安心遊台南！市府推「戴口罩拍照打卡」送古蹟限定禮

母親節將至，台南市長黃偉哲指出，近期疫情本土零確診，雖然開心但不能鬆懈，市府都已加強各景區防疫工作以及人流管控，民眾不必過度擔心，母親節也將延續五一連假的「安心遊台南」活動，只要做好自主健康管理並戴上口罩，到台南20處景點拍照打卡，即送一包古蹟限定商品。

觀旅局長郭貞慧表示，五一勞動節3天連假，不論是關子嶺風景區、烏山頭水庫或是虎頭埤風景區，遊客都未達到擁擠的程度，且在3天連假期間，幾乎都是綠燈的安全狀態，顯示台南市是非常安心的旅遊城市。

郭貞慧說，在做好防疫措施、戴好口罩、勤洗手的前提下，推薦全國遊客到台南走走，只要在5月9日、10日，到觀光旅遊局8處旅服中心，或是赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、1661台灣船園區、山上花園水道博物館、億載金城等文化局6處售票古蹟景點，以及虎頭埤風景區、奇美博物館、頑皮世界、尖山埤江南渡假村、烏山頭風景區等，共20處地點，戴上口罩並發布社群貼文打卡標註「#母親節我來台南安心遊」，即可於現地兌換台南古蹟限定商品1包，成功洋芋片、孔子點心麵、天后豌豆酥擇一，送完為止。

觀旅局指出，母親節戴口罩打卡贈送古蹟限定商品20個打卡兌換處，包括台南火車站旅遊服務中心、台南航空站旅遊服務中心、原合同廳舍旅遊服務中心、高鐵台南站旅遊服務中心、台南左鎮化石園區旅遊服務中心、新營火車站旅遊服務中心、無米樂旅遊服務中心、德元埤旅遊服務中心、赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、1661台灣船園區、山上花園水道博物館、億載金城、虎頭埤風景區管理所售票口、奇美博物館服務台、頑皮世界服務台、尖山埤江南渡假村大廳櫃台、烏山頭風景區辦公室、關子嶺大成殿嶺頂資訊站。